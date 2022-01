Calciomercato Juventus, tradimento Dybala: “Ha deciso di non rinnovare”

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala al centro dell’attenzione: “Ha deciso di non rinnovare”. L’annuncio spiazza tutti.

Allegri gli ha consegnato le chiavi dell’attacco nel segmento conclusivo della sfida contro l’Inter, ma Dybala non è riuscito a graffiare un match nel quale la squadra avrebbe avuto bisogno disperatamente della classe del suo calciatore più talentuoso.

E intanto, a tenere banco è sempre le questione legata al suo rinnovo contrattuale, che non è ancora arrivata alla fase di svolta che ci si attendeva. L’intesa era stata trovata sulla base di un contratto fino al 2026, a circa 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi; tuttavia, le condizioni fisiche non ottimali del vice-capitano bianconero, in concomitanza della fase di transizione economica che sta attraversando il club, hanno rallentato il tutto. Le parole di Arrivabene, del resto, sono sembrate veri e propri ammonimenti: “Ci aspettiamo tanto da chi porta la maglia numero 10 sulle spalle“. Dybala spalle al muro? Forse sì, o forse no, stando all’ultima indiscrezione rilanciata su Twitter dal giornalista di Tyc Sports, Cesar Merlo, per il quale l’attaccante avrebbe maturato una decisione assolutamente a sorpresa.

Calciomercato Juventus, “niente rinnovo per Dybala”: l’annuncio bomba

“Salvo un cambiamento radicale della situazione, Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto che termina nel 2022. Il calciatore è rimasto contrariato del fatto che il club ha cambiato le carte in tavola per il rinnovo: stando così le cose, può già ascoltare altre offerte.” Un fulmine al ciel sereno, che rischia di gettare una luce inquietante sulla possibile permanenza dell’ex Palermo, che ha messo sempre la “Vecchia Signora” in cima alla lista delle sue priorità. Fino a questo momento. Chissà, però, che l’alba del nuovo anno non possa aver portato con sé anche cambiamenti di prospettive e dietrofront improvvisi. Allegri ha sempre detto di voler fare di Dybala il perno del suo nuovo progetto, ma i segnali lanciati dalla società potrebbero aver spinto l’argentino a cambiare le carte in tavola.