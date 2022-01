Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Affare in Serie A

Calciomercato Juventus, bomba Dybala: confermate le anticipazioni di ieri. Pronto l’assalto in Serie A se entro fine mese non c’è il rinnovo

Una bomba clamorosa di quelle che fanno tremare i polsi ai tifosi bianconeri. Così come vi abbiamo anticipato ieri, arrivano conferme sul possibile assalto dell’Inter. Nel mirino c’è Paulo Dybala. E ne parla questa mattina la Gazzetta dello Sport.

Le difficoltà ormai sono evidenti. Non ci sono più dubbi che l’accordo che sembrava fatto a ottobre, quando le parti si strinsero la mano sulla base di 8 milioni di euro a stagione più bonus, adesso non è più sicuro. La firma non è arrivata e Arrivabene, ad bianconero, non è stato certamente conciliante in alcune dichiarazioni negli ultimi giorni. Il dirigente ha quasi messo con le spalle al muro la Joya, che si deve prendere le responsabilità della maglia numero 10 che porta sulle spalle. Una situazione che potrebbe avere degli sviluppi clamorosi già nel mese di gennaio. Alla fine però, perché il quotidiano rosa sottolinea che almeno per le prossime settimane, la priorità dell’argentino è la Juve. Poi, però, potrebbe cambiare tutto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo trovato | Primo “colpo” a un passo

Calciomercato Juventus, l’Inter su Dybala

E allora ecco che Marotta fiuta il colpo, essendo anche uno di quelli più bravi nel piazzare quelli a parametro zero. La situazione è chiara anche per i nerazzurri che aspettano e sperano che possa saltare l’accordo. E pensano a come approcciare l’argentino con la “forza” di due contratti (Vidal e Vecino) che non peseranno più alla fine della stagione. Marotta è un enorme estimatore di Dybala. Ci avevo provato un paio d’anni fa mettendo sul piatto un possibile scambio con Icardi. Ma era più difficile allora che adesso riuscire a strappare l’argentino alla Juve.

In una fase di stallo come questa tutto può davvero succedere. E se nelle prossime settimane non arrivassero delle novità positive, allora Dybala all’Inter non sarebbe più un colpo da fantacalcio. Ma qualcosa che potrebbe realmente andare a buone fine. Si vedrà.