Calciomercato Juventus, scelto il dopo Chiesa: colpo da 5 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri cercano il dopo Federico Chiesa e potrebbero andare in contro ad un colpo low cost.

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno cercando un erede degno di Federico Chiesa che sarà fuori per tutta la stagione. Tanti nomi sondati ma quello più caldo nelle ultime ore e anche accessibile dal punto di vista economico continua a rimanere il talento iraniano dello Zenit Azmoun, che stanno alle richieste dei russi potrebbe arrivare già intorno ai 5 milioni di euro.

Azmoun per 5 milioni | La Juventus lo può chiudere a gennaio

Un operazione che potrebbe costare alla dirigenza 5 milioni. Come comunica il quotidiano ‘Tuttosport’, la Juventus si è fatta sotto per valutarlo come erede di Federico Chiesa visto il brutto infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione. Affare anche vantaggioso dal punto di vista economico.

Un nome che nonostante le prime richieste del mister che voleva un bomber d’attacco, potrebbe fare comodo anche ad Allegri. Da valutare dunque l’acquisto già nelle prossime settimane anche in vista della Champions League laddove un esterno d’attacco farà comodo all’occorrenza di Allegri.