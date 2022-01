Calciomercato Juventus, c’è l’offerta | Braccio di ferro per Dybala

Il calciomercato della Juventus continua a essere uno degli argomenti più caldi per la tifoseria bianconera. Specie parlando di Dybala.

Il futuro dell’attaccante argentino preoccupa la tifoseria bianconera. Mentre fino a qualche settimana fa era quasi dato per scontato il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022, adesso le cose sembrano essere cambiate. Le possibilità che il numero dieci rimanga ancora alla Juventus sono diminuite, l’accordo ora pare più lontano e dunque è normale che anche altri club adesso possano farsi per cercare il colpo a costo zero. Il futuro di Dybala rimane ancora un rebus, l’impressione è non si può escludere del tutto la possibilità che rimanga a Torino. Ma sono aumentate ora anche le possibilità che continui la carriera altrove.

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta dell’Inter per Dybala

Del resto il talento argentino classe 1993 ha colpi che pochi nel mondo hanno, una carriera ancora lunga davanti. Barcellona, Tottenham e anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone osservano con particolare attenzione la situazione. Ma in Italia la Juventus dovrà guardarsi soprattutto dalla rivale più pericolosa, ovvero l’Inter.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri sarebbero molto interessati ad arricchire il loro attacco con la “Joya” e avrebbero già pronta l’offerta per strappare Dybala alla Juve, mettendo sul piatto un ingaggio di cinque anni a 7.5 milioni di euro per l’argentino. Una somma decisamente importante, che potrebbe portare i bianconeri a rilanciare al più presto.