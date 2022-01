Juventus-Udinese probabili formazioni | Chance dal 1′ per due

La Juventus torna subito in campo questa sera per affrontare l’Udinese, con la speranza di portare a casa i tre punti.

Una sfida da vincere a tutti i costi per la formazione di Allegri, che dopo la sconfitta patita in Supercoppa adesso deve concentrare i suoi sforzi sul campionato. L’obiettivo finale è quello di riuscire a conquistare quantomeno il quarto posto per approdare alla prossima Champions. Senza dimenticarsi che in questa edizione del torneo internazionale presto si tornerà in campo per gli ottavi di finale, con la speranza di fare più cammino possibile. Tornando all’Udinese, la missione principale dell’allenatore è quella di schierare il miglior undici possibile. Guardando alle tante assenze e anche alle condizioni di diversi uomini che non sono al meglio viste le tante energie spese. Chi scenderà allora in campo?

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Diverse assenze in casa Udinese, dove Cioffi ha praticamente gli uomini contati anche a causa delle tante positività al Covid. Nella Juventus Allegri ritrova Szczesny tra i pali, in difesa ci sarà spazio ancora per Rugani con De Ligt, mentre Pellegrini giocherà a sinistra. In mediana le novità possibili, con Arthur che – nonostante si parli per lui di una cessione all’Arsenal – potrebbe avere una occasione dal primo minuto così come Bentancur. Bernardeschi giocherà come esterno a supporto di Dybala e Morata che comporranno il duetto d’attacco.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Arthur, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata.

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Benkovic; Soppy, Walace, Udogie, Molina; Pussetto, Deulofeu; Beto.