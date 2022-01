Calciomercato Juventus, no allo scambio | Ribaltone totale

Calciomercato Juventus, un ripensamento improvviso che a questo punto chiude ogni possibilità di addio in questa sessione.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’ l’ultima ipotesi del clamoroso scambio che avrebbe visto coinvolto il brasiliano Arthur e Thomas dell’Arsenal è tramontata soprattutto per mancata accettazione da parte dei Gunners. Una definitiva rinuncia che, a questo punto, rivaluta completamente la posizione del giocatore che da possibile partente adesso resterà.

Arthur rimane alla Juventus | Nessuno scambio in corso

Arthur è uno dei pochi giocatori in rosa capaci di far fare alla Juventus un tesoretto importante da reinvestire sul mercato. L’ultima novità lo aveva visto vicino all’Arsenal, con il possibile passaggio in Premier League del centrocampista. Ma la situazione sembra essere completamente tramontata dato che gli stessi inglesi non sarebbero d’accordo con la contropartita proposta dai bianconeri per Thomas.

Un destino che a questo punto diventa scontato. Arthur rimarrà alla Juventus e potrebbero cambiare anche le disposizioni tattiche di Allegri che a questo punto della stagione potrebbe concedere più spazio al brasiliano che no ha saputo mettersi in luce quanto sperato inizialmente, viste le grandi pretese da parte della dirigenza e de tifosi. Arthur arrivò nello scambio con Pjanic e inizialmente si pensava di aver colmato una lacuna riguardante il centrocampo, ma fino adesso così non è stato, che sia la volta buona di farsi rivalutare completamente? Adesso è ancora presto per dirlo ma a fine stagione si faranno i conti e se il brasiliano dovesse convincere non è detto che finisca nuovamente sul mercato, vista la sua giovane età.