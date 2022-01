Calciomercato Juventus, fari puntati | Per prenderlo servono 25 milioni

Il calciomercato della Juventus diventa sempre più bollente con l’avvicinarsi della conclusione del mese di gennaio e dunque dei trasferimenti invernali.

Ci saranno oppure no dei volti nuovi nell’organico di Massimiliano Allegri? Difficile dirlo, anche se l’impressione è che alla fine la rosa dei bianconeri rimarrà quella attuale. Si guarda però inevitabilmente al futuro, alla prossima stagione e agli uomini da ingaggiare per rende la squadra sempre più forte. Ci saranno da risolvere i nodi legati ai rinnovi dei contratti dei big, poi bisognerà cercare sul mercato quegli elementi in grado di elevare la qualità dell’organico. Calciatori destinati ad aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida dell’allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, Frattesi nel mirino ma il prezzo è alto

Con il Sassuolo potrebbe non esserci il solo affare Scamacca in cantiere per la Juventus. Come ha scritto infatti oggi La Gazzetta dello Sport i bianconeri sono interessati anche ad un altro calciatore della squadra di Dionisi, vale a dire il centrocampista Davide Frattesi. Calciatore cresciuto in modo esponenziale nel corso di questa stagione sul quale ci sono posati gli occhi anche dell’Inter. Il Sassuolo è pronto a cederlo in estate ma per una somma non inferiore ai 25 milioni di euro. Una valutazione decisamente alta, anche se c’è da dire che il centrocampista ha ancora davanti a se tanti anni di carriera e potrebbe essere una colonna sulla quale costruire la squadra del futuro.