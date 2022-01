Calciomercato Juventus, l’affare si chiude dopo gli ottavi di Coppa Italia

Continua a essere il calciomercato in casa Juventus uno degli argomenti più dibattuti dalla tifoseria quando ormai siamo giunti alla metà del mese di gennaio.

Non sembrano esserci grandi movimenti all’orizzonte in casa bianconera e del resto mister Allegri è stato abbastanza chiaro in tal senso. Con la dirigenza al lavoro già per l’estate, se non arriveranno le cessioni di Arthur e Morata – così come pare – non ci saranno altri volti in arrivo. La Juventus si ritrova piuttosto a gestire la delicata situazione dei rinnovi contrattuali. Con quello di Dybala che rischia di diventare un problema importante da affrontare nelle prossime settimane. Ci sono però da gestire anche le posizioni che riguardano quei calciatori che fanno parte dell’organico ma hanno bisogno di giocare con continuità per crescere.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, Soulè può andare in prestito alla Sampdoria

E’ il caso del gioiellino bianconero Matias Soulè, giovane talento sul quale la Juventus vuole puntare per il futuro. Come riporta il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Sampdoria ha chiesto in prestito il giocatore.

#Sampdoria have asked to #Juventus the winger Matias #Soulè on loan. The deal could be completed after Coppa Italia’s game. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2022

L’affare potrebbe concludersi dopo la partita di Coppa Italia in programma allo Stadium proprio contro i blucerchiati martedì prossimo. Senz’altro sarebbe una vetrina importante per l’argentino, che finora in serie A ha collezionato 2 gettoni di presenza.