Calciomercato, tripletta da sogno: irrompe la Juve!

Calciomercato Juventus, tra i sogni dei bianconeri spicca anche un volto noto in Serie A: centrocampista offensivo molto utile.

Calciomercato Juventus, proprio dalla Serie A potrebbe arrivare il rinforzo ideale a centrocampo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Vecchia Signora potrebbe piombare su Barak dell’Hellas Verona. Abile centrocampista anche molto attivo in fase realizzativa e, dunque, propenso all’azione offensiva, il calciatore ceco potrebbe rappresentare il profilo ideale per i desideri di mister Allegri, componendo anche una tripletta da sogno in mediana. Con i già consolidati Locatelli e McKennie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “6 milioni a Dybala” | Annuncio RAI

Barak sogno bianconero, arriva dalla Serie A

La dirigenza potrebbe dunque valutare attentamente l’acquisto del 27enne dell’Hellas Verona come potenziale rinforzo in mediana. Già molto abile e con una grande esperienza nel campionato italiano, il giocatore dell’Hellas Verona arriverebbe anche ad un prezzo contenuto. Ancora da rendere nota la possibile offerta, ma sicuramente si andrebbe su un cosiddetto usato sicuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Chiesa: la chiave è nei bonus

La Juventus quindi potrebbe provarci andando sula possibile certezza. E vista anche la difficoltà in fase offensiva, pochi centrocampisti vanno realmente in rete, la Juventus avrebbe anche un giocatore capace di fare gol. Se sarà possibile già fare un’offerta in questa sessione di mercato la dirigenza bianconera non si tirerà indietro, ma per il momento è impensabile sapere quando. Prima c’è bisogno di vendere. Il primo nome in partenza continua ad essere quello di Aaron Ramsey. Il gallese è ormai prossimo al ritorno in Premier League, con il Crystal Palace che figura in testa alle possibili pretendenti.