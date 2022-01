Calciomercato Juventus, “6 milioni a Dybala” | Annuncio RAI

Calciomercato Juventus, sempre aperta la situazione rinnovo di Dybala, stando alla RAI, potrebbe esserci un’altra improvvisa novità.

Calciomercato Juventus, sappiamo tutti di come la situazione relativa al rinnovo del contratto di Paulo Dybala, negli ultimi giorni, si sia incrinata più del dovuto. Ma stando anche alle ultime novità, rilasciate in esclusiva dalla RAI, potrebbe esserci un improvvisa soluzione. Venerato a RaiSport ha parlato di un’altra nuova proposta della dirigenza bianconera nei confronti della Joya. A febbraio infatti, la Juventus potrebbe decidere di abbassare l’offerta per l’attaccante argentino Paulo Dybala da 8 a 6 milioni fissi ma aumentando i bonus.

Nuova proposta per Dybala

Stando infatti alla indiscrezioni di RaiSport, Inoltre, la dirigenza bianconera potrebbe chiedere al giocatore di attendere ancora qualche settimana per capire se il traguardo Champions, capendo effettivamente se sarà alla portata della squadra di Allegri che, sinceramente, si sta avvicinando di più rispetto a qualche settimana fa.

Una situazione tutt’altro che chiarita. La Joya potrebbe decidere anche di non rinnovare con i bianconeri e in quei casi i tifosi non vorrebbero vederlo, come invece potrebbe essere, all’Inter. Proprio così, la squadra di Marotta si sarebbe ufficiosamente iscritta alla corsa per la Joya a parametro zero, un’eventualità che tifosi e dirigenza bianconera vogliono evitare a tutti i costi. Con la speranza di trovare un accordo per risolvere la questione, tutto verrà rinviato a febbraio.