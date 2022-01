Calciomercato Juventus, addio al “nuovo Robinho” | Spunta la data dell’accordo

Calciomercato Juventus, addio al “nuovo Robinho”: c’è anche la data di un possibile accordo che taglia del tutto le possibilità bianconere

Il futuro sembra ormai scritto, segnato. E la sensazione, secondo quanto riportato anche da sport.es, è che questo futuro sia tutt’altro che lontano dal vedere la luce. La cosa certa, unica, in questo momento così particolare, è che sarà addio con il suo attuale club.

L’attaccante francese Dembelé infatti non rinnoverà il suo contratto con il Barcellona. Ha preso una decisione e vorrebbe andare via subito, senza aspettare la prossima estate quando si potrebbe liberare a parametro zero. Ci sarebbe comunque una possibilità anche di andare via adesso, magari togliendo dal bilancio del Barcellona un ingaggio importante e chiedendo di essere mandato via adesso e non tra sei mesi. Quando in ogni caso il club di Laporta non riceverebbe comunque un euro dall’addio. Un accordo che potrebbe vedere la luce.

Calciomercato Juventus, il City in pressing

In tutto questo c’è il Manchester City di Guardiola che starebbe facendo un enorme pressing sul calciatore. I contatti tra il Barça e la squadra inglese sono già iniziati ed entrambi sono interessati a raggiungere un accordo entro il 31 gennaio. Come ha fatto il Manchester City nel 2008 con Robinho, dandogli le strisce di leader in un nuovo progetto sportivo basato su tanti soldi a disposizione da investire sul mercato.

Occhio però perché la concorrenza c’è ed è anche importante. Ci sarebbe anche il Newcastle che starebbe valutando l’affare in queste settimane. E anche in questo caso di problemi economici non ce ne sarebbero. Insomma, Dembelé in questo momento appare assai distante dalla Juventus.