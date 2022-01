Per la Juventus è già arrivato il momento di tornare in campo, questa sera si sfida la Sampdoria per gli ottavi di Coppa Italia.

Andare avanti in questa competizione è d’obbligo per una Juve che non fa mistero di volersi portare questo trofeo a casa. Il rendimento della squadra di Allegri nelle ultime settimane in campionato è stato positivo, si è mantenuto un ritmo costante che gli ha permesso di recuperare terreno da chi sta davanti. Ora si guarda alla Coppa Italia come un altro obiettivo da centrare nella seconda parte della stagione. L’avversario è una Sampdoria che sta cambiando pelle, con Giampaolo in arrivo in panchina. Squadra comunque da non sottovalutare, viste anche le tante assenze in casa bianconera.

Nella Juventus c’è davvero emergenza per mister Allegri, specie in difesa dov non può contare su De Ligt squalificato, mentre Bonucci non è disposizione. Danilo e Chiellini non dovrebbero essere rischiati, per cui spazio a De Winter come centrale al fianco di Rugani. A centrocampo Kulusevski e Bernardeschi giocheranno come esterni, mentre in mezzo l’allenatore dovrebbe dare ancora spazio ad Arthur, con Bentancur al suo fianco. Anche in attacco ci sono novità. Kean è out per squalifica, a rimanere fuori dalla contesa dovrebbe essere Dybala. Al fianco di Morata infatti potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Kaio Jorge.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria: Dybala fuori?

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, De Winter (Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Kaio Jorge, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Conti, Dragusin, Magnani, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Caputo, Torregrossa.