Calciomercato Juventus, osservatori in azione | Nel mirino il difensore

Non si spengono voci e rumors di calciomercato che riguardano la Juventus quando ormai manca sempre meno alla chiusura delle trattative invernali.

L’intenzione della società ormai pare essere davvero chiara. Nessun grande colpo all’orizzonte in questo mese di gennaio, con l’attenzione che si sta già spostando verso la prossima stagione. In estate dovranno per forza di cose arrivare degli elementi in grado di ringiovanire ma anche di rendere sempre più forte una squadra che vuole puntare in alto. Ogni reparto dell’attuale rosa di Massimiliano Allegri ha bisogno di innesti, anche la difesa. Dove del resto Bonucci e Chiellini hanno da tempo superato i trent’anni, per cui bisogna iniziare a pensare a chi potrebbero essere i loro eredi per la Juve che verrà.

Calciomercato Juventus, sondato il terreno per Gatti del Frosinone

Il quotidiano laziale “L’inchiesta” ha parlato del futuro di uno dei gioielli del Frosinone, il centrale Federico Gatti. Che in questa stagione sta avendo un rendimento molto positivo tanto da attirare le attenzioni di tanti club di serie A. Napoli, Atalanta, Bologna e sopratutto Torino sarebbero sulle sue tracce. Così come la Juventus. Asta in arrivo? Possibile. Nel frattempo il quotidiano ha rivelato che proprio un osservatore bianconero era presente sulle tribune dello stadio “Stirpe” lo scorso 18 dicembre in occasione di Frosinone-Spal per valutare nel migliore dei modi il 24enne difensore. E ora la Juventus avrebbe esplorato il terreno per magari cercare di assicurarsi, in ottica futura, le prestazioni di questo calciatore.