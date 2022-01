Calciomercato Juventus, via a zero: l’agente è furioso | Annuncio al veleno

Calciomercato Juventus, l’agente ha parlato chiaro facendo luce sulla questione riguardante il futuro del suo assistito.

Calciomercato Juventus, l’agente dell’esterno del Barcellona Ousmane Dembele è uscito allo scoperto, Moussa Sissoko ha voluto parlare a RMC Sport lasciandosi andare sulla sua verità riguardante il suo assistito, ormai sempre più protagonista del mercato, ecco le sue parole: “La verità va detta. Sì, abbiamo richieste dure, ma abbiamo già dimostrato che le scelte professionali di Ousmane non sono state dettate dai soldi, altrimenti non sarebbe qui. Poi, se il Barcellona avesse voluto negoziare, avrebbe potuto provare a sedersi al tavolo con noi per discutere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Arrivabene show | Futuro Dybala già deciso

Dembele verso l’addio? L’agente dice tutto

L’agente di Dembele si è poi lasciato andare con uno sfogo vero e proprio:

“Il Barcellona non ha voluto negoziare, sennò si sedeva al tavolo con noi e discutevamo ma non ci possono essere discussioni e minacce di non giocare più dalla loro parte”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Simeone ha deciso: irruzione a sorpresa | Cherubini gelato

Insomma la situazione sul futuro di Dembele sembra tutt’altro che serena e queste dichiarazioni potrebbe allontanare il giocatore a zero oppure ad una cessione lampo già in questa sessione di mercato. Come sappiamo la Juventus è sempre alla finestra in caso di possibile assedio ad uno dei profili più interessanti in circolazione. Staremo a vedere cosa succederà. Ma intanto Allegri si aspetta grande novità per le prossime settimane con la speranza di arrivare ad un giocatore davvero importante e ad un costo più che accessibile.