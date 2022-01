Calciomercato Juventus, Barcellona pigliatutto: pronto il triplo scippo

Calciomercato Juventus, stando a ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe messo in lista ben tre “bianconeri”.

Calciomercato Juventus, un Barcellona piglia tutto. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate da ‘Mundo Deportivo’ il noto giornale spagnolo molto vicino ai movimenti dei blaugrana, la squadra di Xavi ha in mente una vera e propria rivoluzione, su tutti i settori del campo. Stando infatti alle indiscrezioni la società dopo l’annata storta che l’ha vista uscire dopo davvero tanto tempo dalla qualificazione agli ottavi, vuole rilanciarsi subito con dei colpi certificati. Inizialmente, infatti, si parla di un noto obiettivo di mercato dei bianconeri, Dusan Vlahovic che verrebbe valutato dai blaugrana come potenziale rinforzo offensivo. Ma la lista della dirigenza spagnola non finisce qui, ci sarebbero infatti anche due bianconeri in scadenza.

Non solo Vlahovic, il Barcellona vuole anche Dybala e Bernardeschi

Barca scatenato. Nella lista di Laporta sarebbero finiti pure i due bianconeri in scadenza. Tiene infatti tutti col fiato sospeso la situazione riguardante il numero dieci bianconero che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora. Giusto ieri l’amministrato delegato Arrivabene confermava che entro febbraio si farà chiarezza sul contratto e ci potrebbe essere la firma della Joya, ma è anche vero che, in caso contrario, il giocatore potrà accordarsi con altre società. Il Barca rimane alla finestra per Dybala, possibile erede della Pulce ormai di proprietà del Psg.

Ma occhi puntati anche su Federico Bernardeschi. L’esterno italiano sta migliorando nel rendimento complessivo e in caso di mancato rinnovo con la società bianconera, il Barcellona ne valuterebbe l’acquisto.