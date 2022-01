Calciomercato Juventus, epurazione totale | Colpo last minute: addio gratis

Calciomercato Juventus, il club francese vuole liberarsi di alcuni ingaggi e andrebbe verso l’epurazione totale di alcuni giocatori.

Calciomercato Juventus, Psg verso l’epurazione totale. Come scrive il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, il club francese vorrebbe diminuire il monte ingaggi generale e, dunque, sarebbe costretto a cedere anche alcuni giocatori importanti della rosa. Stando alla ricostruzione questi sarebbero i profili più interessanti che Leonardo metterebbe sul mercato: iniziando dal difensore Kurzawa, alla lista delle cessioni, si aggiunge anche Draxler, giocatore già in passato finito d’interesse per i bianconeri, ma il vero nome che potrebbe fare al caso della Juventus continua a rimanere quello di Icardi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo totale con Vlahovic: Quando ha detto sì

Tre giocatori in uscita dal Psg | La Juventus può sfruttare l’occasione

Il bomber argentino continua a rimanere uno dei giocatori più desiderati e anche lui è ormai consapevole che il suo futuro non sarà di nuovo in Francia. La volontà è il ritorno in Italia, al più presto possibile ma davanti ad una condizione di cessione a titolo definitivo, ma visto il peso del suo stipendio, alla fine, il Psg potrebbe cedere e accettare l’iniziale proposta dei bianconeri, cioè arrivare ad Icardi tramite un prestito senza l’obbligo di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ancora poco spazio | Ma non andrà in prestito

Data questa eventualità i bianconeri potrebbero finalmente trovare un accordo con la dirigenza parigina, che prima sembrava non esserci. Icardi piace e potrebbe essere un valore aggiunto per l’attacco bianconero soprattutto in Champions League. L’eventualità di averlo in prestito senza obbligo potrebbe dunque far chiudere la trattativa in questa sessione di mercato.