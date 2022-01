Calciomercato Juventus, accordo totale con Vlahovic: Quando ha detto sì

Calciomercato Juventus, Vlahovic continua ad essere l’obiettivo numero uno della dirigenza ecco quando diede il suo sì.

Calciomercato Juventus, Vlahovic continua ad essere il desiderio numero uno della dirigenza bianconera. Nonostante i tanti nomi fatti dall’inizio dell’anno e da questa nuova parentesi di mercato invernale, il giovane bomber serbo continua ad essere il desiderio numero uno. La Juventus, però, ci era già andata molto vicina a chiuderlo. Infatti come scrive il giornalista Giacomo Scutiero di ‘Juventibus’ sul proprio profilo Twitter, Vlahovic avrebbe già detto sì alla Juventus da mesi, infatti il bomber 2000 aveva già dato la sua parola proprio ad ottobre per il passaggio in bianconero.

Vlahovic voleva la Juventus già ad ottobre

Ebbene Vlahovic avrebbe già acconsentito al passaggio in bianconero ad ottobre, poco più di un mese dopo l’inizio del campionato. Stando alla ricostruzione del giornalista, l’accordo tra i bianconeri e il giocatore era totale. Si erano già valutate le commissioni ad agente e note incluse. Stando infatti a Scutiero, Vlahovic vorrebbe così tanto la Juventus da venire al di là della qualificazione in Champions League. Un amore autentico che a questo punto potrebbe riscrivere la storia nonostante i grandi interessi mossi dall’estero, in primis l’Arsenal.

Vlahovic e Juventus: un matrimonio che è da farsi ma quando? Certamente impensabile vederlo in bianconero già a gennaio, è sempre più probabile che ormai il giocatori tenti di liberarsi a zero, in quell’eventualità i bianconeri potrebbero fare la mossa decisiva e acquistare uno dei profili più interessanti in circolazione.