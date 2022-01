Calciomercato Juventus, Arsenal-Arthur | I dettagli dell’offerta

Manca sempre meno alla conclusione delle trattative di calciomercato di gennaio e i tifosi della Juventus osservano con attenzione la situazione.

Nessun grande movimento all’orizzonte, ma ci sono dei calciatori della Juve che fanno gola ad altri club. E uno di questi è Arthur Melo, mediano che nelle ultime settimane ha trovato sempre più spazio nella formazione di Allegri. Nonostante questo l’ex Barcellona è attratto dalle sirene dell’Arsenal. Ma i bianconeri prima di pensare di cederlo devono assolutamente trovare un sostituto all’altezza, ecco perchè la Juve è in pressing per cercare di arrivare a Zakaria del Borussia Moenchengladbach già a gennaio, cercando di anticipare la concorrenza.

I Gunners puntano fortemente sul calciatore brasiliano ma ci sarebbe ancora distanza con la Juventus, così come sottolineato dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter.

More on Arthur Melo deal. After meeting between his agent and Arsenal today, Juventus asked for 18 months loan plus buy option to let Arthur leave 🇧🇷 #AFC

Arsenal have only offered a straight loan until end of the current season. Player keen on the move – but nothing agreed yet.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2022