Calciomercato Juventus, ritorno immediato | Ma il club fa muro

Ci saranno mosse di calciomercato in casa Juventus? I prossimi giorni rischiano di essere bollenti anche per i bianconeri di Allegri.

Novità possibili in arrivo in casa bianconera in questi ultimi giorni di trasferimento invernale. Ramsey è ai saluti ed è forte il pressing dell’Arsenal per prendere il centrocampista Arthur. Una cessione del brasiliano spingerebbe la Juventus ad andare alla ricerca di un suo sostituto per la seconda parte della stagione. Mossa inevitabile per rinforzare un reparto che altrimenti, anche numericamente, perderebbe delle pedine importanti. Si sta facendo con insistenza il nome di Zakaria come possibile colpo invernale, ma ci sono anche altre piste da seguire.

Calciomercato Juventus, si punta al ritorno anticipato di Rovella?

Una delle ipotesi percorribili per puntellare il centrocampo, specie in caso di cessione di Arthur, sarebbe quella di riportare in bianconero subito Nicolò Rovella, mediano di proprietà della Juventus attualmente in prestito al Genoa. Questo è quanto ha scritto il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter.

La #Juventus sta valutando concretamente di anticipare a gennaio l’arrivo di Nicolò #Rovella dal #Genoa, che però intende fare muro. La delicata situazione di classifica non permette ai rossoblù (senza indennizzi…) di dare via libera alla partenza di un titolare. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2022

Sottolineando come questa sia davvero una ipotesi concreta, che si scontra però con la volontà del Genoa. I rossoblu infatti non avrebbero intenzione di cedere un titolare considerata anche la classifica deficitaria che vede la formazione ligure in lotta per non retrocedere. Non è da escludere però che con un indennizzo la situazione possa sbloccarsi.