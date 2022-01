Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Non solo l’Inter sull’argentino

Rischia di diventare il tormentone del calciomercato della Juventus per i prossimi mesi ma è chiaro che il futuro di Dybala interessa tutti.

Il calciatore argentino ha il contratto in scadenza con i bianconeri nel prossimo mese di giugno. Fino alla fine dello scorso anno il suo rinnovo con la Juventus sembrava essere scontato, poi con il passare delle settimane la situazione è cambiata. La dirigenza bianconera ha dato appuntamento a febbraio per riparlare del nuovo accordo, accordo che andrà trovato non solo con Dybala ma anche con gli altri elementi della scorsa in scadenza (su tutti Cuadrado e Bernardeschi). I tifosi sono preoccupati, anche perché alla finestra ci sono altre squadre pronte a rilanciare per Dybala, ingaggiandolo a colpo zero. Preoccupazione alimentata anche dalle parole di ieri sera del dirigente dell’Inter Marotta. Che rispondendo a Mediaset ad una domanda proprio su Dybala ha detto: “E’ chiaro che quando un giocatore di quel valore si avvicina alla scadenza, è normale sia ai top club. Il nostro management deve essere ambizioso nell’andare alla ricerca di giocatori e alzare l’asticella: e se non viene centrato l’obiettivo non importa, ma i tentativi vanno fatti” si legge su Sportmediaset.

Calciomercato Juventus, anche il Barcellona osserva la situazione Dybala

Come già detto però non ci sarebbe solo l’Inter sulle tracce del calciatore. Il “Mundo Deportivo” ha evidenziato la lista dei possibili obiettivi del Barcellona per il futuro e nell’elenco c’è anche il nome di Dybala. I blaugrana stanno setacciando il mercato con l’intento di rinforzarsi e l’argentino – a costo zero – sarebbe un colpo da novanta. Tuttavia c’è ancora grande fiducia riguardo ad un nuovo accordo di Dybala con la Juventus. A Torino il numero dieci è al centro del progetto, è amato dai tifosi che gli stanno dimostrando tutto il loro affetto. E i bianconeri sanno benissimo che la “Joya” è un elemento imprescindibile per la squadra del presente e del futuro.