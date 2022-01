Calciomercato Juventus, pugno duro ed ultimatum: escluso dai convocati

Calciomercato Juventus, la situazione desta vero e proprio scompiglio. Il giocatore escluso dai convocati per il match.

Già ieri abbiamo parlato della situazione riguardante Dembele e il Barcellona. La società sembra decisa sula propria posizione, il giocatore non ha ancora rinnovato e, dunque, il suo presente in casa blaugrana appare più complicata del solito. Ad intervenire ci ha pensato lo stesso allenatore Xavi che avrebbe escluso l’esterno francese dai convocati per la sfida di Copa contro l’Athletic Bilbao. Stando all’indiscrezione di ‘Esport3.cat’ adesso la questione potrebbe complicarsi fino alla fine del mercato di gennaio.

Barcellona deciso | Rinnovo o addio

Il Barcellona sembra dunque aver messo, letteralmente, alle strette il talento francese che a questo punto è ad un bivio. Rinnovare con il Barcellona accettando la proposta della dirigenza blaugrana, oppure dire addio e in caso di mancata cessione in questa sessione di mercato, cioè fino alla fine del mese, rischiare di essere escluso e di fare tribuna.

Un brutto momento per gli spagnoli che potrebbe comunque essere un assist decisivo per chi segue il giocatore con molto interesse, come la Juventus. Ovviamente i prezzi sarebbero proibitivi e il desiderio di acquistarlo a zero la vera priorità per squadre che non hanno disponibilità economica immediata. Ma oltre ai bianconeri c’è da segnalare anche l’interesse del Psg che potrebbe andare su un nazionale francese molto gradito in patria. Staremo a vedere ma è auspicabile che nelle prossime settimane si possa sbloccare qualcosa di definitivo sul futuro di Dembele.