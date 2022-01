Calciomercato Juventus, stagione flop e due colpi da sballo | Dybala nel mirino

Calciomercato Juventus, il mister avrebbe chiesto ben due giocatori entrambi della stessa nazionalità, così da risollevare l’ambiente.

Calciomercato Juventus, stando all’indiscrezione di ‘elgoldigital.com’, il brutto momento di Diego Simeone all’Atletico Madrid lo starebbe allontanando sempre di più dalla guida tecnica del suoi ‘colchoneros’ tanto si vocifera anche di un disappunto con i tifosi. Ma per mettere a tacere tutti e risollevare questa momentanea negatività, il Cholo avrebbe già chiesto due acquisti assicurati, entrambi della stessa nazionalità. Si tratta del talento consolidato Di Maria, in forze, in questo momento al Psg e di Paulo Dybala stella con il numero 10 della Juventus.

Simeone pazza idea argentina | Due giocatori nel mirino

Non è solo Dybala ma anche Di Maria nel centro del mirino. Due acquisti assicurati per far cambiare idea ai tifosi e per risollevare la propria squadra da un momento non certamente roseo come un anno fa. Stando infatti a ‘elgoldigital’ entrambi potrebbero aprire al trasferimento in Spagna, visto che avrebbero grande affiatamento con il mister argentino.

Tutto dipenderà anche dall’incontro che la dirigenza bianconera avrà con Dybala a febbraio, in quell’eventualità il futuro sarà più certificato. Perché se dovesse non esserci un accordo tra le parti, Paulo sarebbe libero di firmare con qualsiasi squadra voglia e a questo punto, anche l’Atletico Madrid si iscrive nelle possibili pretendenti. Ora c’è da rimanere con il fiato sospeso almeno fino a febbraio, quando Dybala e il suo agente s’incontreranno in via definitiva con la Juventus per chiarire una volta per tutto il futuro in bianconero.