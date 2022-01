Juventus, Dybala convocato in nazionale | La decisione di Scaloni

La Juventus ha iniziato a prepararsi sul campo in vista della prossima sfida di campionato che la vedrà opposta al Milan.

Una grande sfida quella che andrà in scena domenica sera, tra due squadre che non fanno mistero di voler puntare in alto. Alla fine del mese di gennaio la serie A osserverà un turno di riposo visti gli impegni di alcune nazionali come quelle sudamericane. E proprio a riguardo è arrivata nelle ultime ore la notizia della convocazione di Paulo Dybala con la nazionale dell’Argentina, impegnata nelle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar del 2022. A conferma – semmai ce ne fosse bisogno – di come il calciatore juventino sia importante non solo nella squadra di Allegri ma anche nella sua nazionale.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Juventus, doppio impegno in Sudamerica per Dybala

Il numero dieci bianconero fa parte della lista dei convocati del Ct Scaloni per il doppio impegno della nazionale argentina contro Cile e Colombia. Gare che non saranno fondamentali per la classifica, visto che è già qualificata per Qatar 2022. Attualmente si trova seconda in classifica alle spalle del Brasile.

La presenza di Dybala con l’Argentina per i match del 28 gennaio contro il Cile e del 2 febbraio contro la Colombia sottolineano però il buon momento di forma del calciatore, sempre più anche nel gruppo della sua nazionale e sicuro protagonista ai prossimi mondiali.