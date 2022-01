Calciomercato Juventus, addio Morata con lo scambio: ecco il “2 x 1”

Calciomercato Juventus, i bianconeri si apprestano a rivoluzione la fase offensiva. Morata potrebbe partire con uno scambio ma non solo…

Calciomercato Juventus, non solo Morata. I bianconeri sono pronti a rivoluzionare l’attacco. Come sappiamo c’è la grande possibilità di arrivare a Vlahovic da subito. Giusto ieri sera ‘La Gazzetta dello Sport’ scriveva di questa eventualità. In tal caso l’addio di Morata da subito sembra concreto e a questo punto inevitabile pensare che la Juventus potrebbe sfruttare l’occasione arrivando non ad uno ma ben due attaccanti già in questa sessione di mercato.

Vlahovic più Depay | Rivoluzione offensiva

Vlahovic più Depay e i già consolidati Dybala e Kean, con il bonus Kaio Jorge. Questo potrebbe essere il nuovo attacco bianconero. Una clamorosa rivoluzione che avverrebbe proprio in merito al passaggio del serbo in maglia bianconera. Con l’acquisto di un potenziale numero 9 di razza la Vecchia Signora andrebbe dunque a chiudere l’operazione di scambio con il Barcellona, che per Morata, aveva proposto Depay. Una vera e propria novità in attacco.

Un sogno possibile. L’arrivo già in questa sessione di Vlahovic potrebbe scatenare un effetto rivoluzionare anche su Alvaro Morata che a quel punto raggiungerebbe Xavi in Spagna per diventare ufficialmente il nuovo numero 9 del Barcellona. In caso di arrivo di Morata ci sarebbe anche l’opzione prestito per Depay. Un colpo perfetto che potrebbe essere messo in porto già in questi ultimi giorni di mercato.