Juventus, il “sì” che sblocca il mercato: spunta la data dell’accordo

Juventus, il sì del giocatore sbloccherebbe definitivamente il mercato in entrata dei bianconeri. Il giocatore piace molto agli inglesi.

Come scrive ‘Tuttosport’, forse già in questa giornata l’Arsenal potrebbe dare una risposta definitiva sull’interesse concreto mosso per il bianconero Arthur. Proprio l’ex Barcellona sarebbe un obiettivo concreto del mister Arteta, un rinforzo richiesto a gran voce a cui la Juventus aprirebbe la cessione. L’opzione della trattativa verte su un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto e come già sottolineavamo qualche giorno fa, il suo addio sembra, davvero, imminente.

Arthur verso sì all’Arsenal

In caso di addio del brasiliano la Juventus avrebbe via libera sul mercato andando così a chiudere un colpo in entrata, piace sempre Zakaria, lo svizzero è un obiettivo concreto e voluto fortemente da Massimiliano Allegri. Ma come deve capitare in questo momento di crisi economica la Juventus potrà permettersi questa mossa solo non appena Arthur verrà ufficializzato in Inghilterra. Con le valige in mano c’è sempre anche Ramsey ormai, pure lui, prossimo ad andare in quel di Londra, il Crystal Palace vuole chiuderlo e ora non è da escludersi che nei prossimi giorni ci sarà lo sprint definitivo.

Tanti colpi in canna, così come l’ultima suggestione in attacco. Un colpo da 10 e lode che i bianconeri sognano da diverso tempo, l’acquisto di Vlahovic già in questa sessione di mercato. Insomma questi ultimi giorni di mercato si apprestano ad essere incandescenti.