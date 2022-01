Calciomercato Juventus, pugno duro Arrivabene: la decisione sui rinnovi

Calciomercato Juventus, pungo duro da parte di Arrivabene: ecco la decisione sui rinnovi di contratto da parte dell’amministratore delegato bianconero

Ha dimostrato nelle uscite fatte fino al momento davanti alle telecamere, di essere uno abituato a dire le cose come stanno senza grossi giri di parole. Va dritto al sodo l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene. Il caso Dybala è emblematico. E adesso, secondo quanto riporta TuttoSport in prima pagina questa mattina, vuole realmente andare in fondo.

La Juventus non si può permettere dei voli pindarici. Non può permettersi di alzare il tetto ingaggi. Ed è per questo che si temporeggia con i rinnovi che al momento sono in ballo. Non si discute solamente con la Joya, ma anche con gli altri che vanno in scadenza alla fine della stagione. Oltre l’argentino ci sono Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio, Perin, Pinsoglio.

Calciomercato Juventus, la decisione di Arrivabene

Il quotidiano torinese spiega che l’obiettivo è quello di tagliare di almeno il 15% degli stipendi. Sarà così non solo per i rinnovi ma anche per quelli che arriveranno. Certo, un grosso aiuto lo ha dato l’addio di Cristiano Ronaldo ma evidentemente non basta per mettere in maniera definitiva le cose a posto. Serve un’ulteriore sforbiciata alla questione. Tutti quindi rimangono in bilico. Ci saranno delle trattative, sicuramente serrate, ma la società bianconera non può fare il passo più lungo della gamba in un momento come questo. Tutti sono in discussione.

Non una notizia carina da leggere ma è la realtà dei fatti. Mai nascosta nemmeno dall’amministratore delegato che ha parlato chiaro. Il Covid ha colpito pesantemente e anche le ulteriori restrizioni sull’accesso del pubblico negli stadi non aiuta. Si spera che la tendenza si possa invertire subito. Sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno.