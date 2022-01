Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto | Il colpaccio lo paga Arthur

Sono giorni caldissimi quelli che riguardano il calciomercato della Juventus. Ci sono novità in cantiere nella rosa bianconera?

I tifosi aspettano con ansia che possa arrivare qualche volto nuovo alla corte di Massimiliano Allegri. Innesti indispensabili per poter mirare in alto. Se in attacco si è riaperta di colpo la pista che potrebbe portare a Vlahovic, per quanto riguarda il centrocampo rimangono ancora da definire le mosse della Juventus. Che ha dato il via libera a Ramsey per partire e che potrebbe anche lasciar andare via Arthur, nel mirino dell’Arsenal che è in pressing per il calciatore brasiliano. Questa eventuale cessione lascerebbe un buco nell’organico che andrebbe però assolutamente colmato.

Calciomercato Juventus, il Lione non cederà in prestito Bruno Guimaraes

Per questo motivo la dirigenza bianconera sta cercando di piazzare un colpo importante per il presente ma anche per il futuro di una Juventus che vuole rinnovarsi e ringiovanirsi.

Su #Guimaraes, il presidente #Aulas non apre al prestito con obbligo di riscatto. Per la #Juve resta sempre la prima scelta in caso di addio di #Arthur, ma per strapparlo all'#OL servirà un'offerta da 45mln. Intermediari al lavoro, resta difficile ma non impossibile. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) January 22, 2022

Come ha scritto il giornalista Mirko Di Natale su Twitter, la Juve avrebbe messo nel mirino Bruno Guimaraes del Lione, ma il presidente della squadra francese Aulas non avrebbe aperto alla possibilità di cessione in prestito con diritto di riscatto. Per i bianconeri sarebbe lui il prescelto in caso di addio di Arthur, ma per prenderlo servirà un investimento importante. Si parla di una cifra infatti di 45 milioni di euro come somma richiesta dal Lione per lasciarlo partire. Una somma che i bianconeri riuscirebbero a investire solamente in caso di una cessione alla stessa cifra proprio di Arthur.