Calciomercato Juventus, tradimento Dybala: “Via al 99.9%”

Calciomercato Juventus, la bomba lanciata dall’ex giocatore lascia i tifosi sbigottiti. Una sentenza sul futuro della Joya.

Calciomercato Juventus, le parole dell’ex giocatore Antonio Cassano lasciano sbigottiti tutti i tifosi bianconeri ancora in attesa di quale sarà, ufficialmente, il destino di Paulo Dybala. In diretta alla Bobo TV su Twich, l’ex calciatore ha parlato del futuro del bomber argentino e della possibilità del suo addio già da giugno, ecco cosa ha detto: ” Secondo me la Juventus su Dybala fa questo ragionamento: ha ormai quasi 30 anni, non è sempre continuo e non può riportare la squadra agli albori dei tempi. Insomma, lo lasceranno andare”.

Addio Dybala, Cassano è convinto

Sempre nel programma dell’amico Bobo Vieri, Antonio Cassano aggiunge: “In Italia l’unica squadra che ci potrebbe pensare, all’acquisto di Paulo Dybala, sarebbe l’Inter“. Una senteza in diretta che non lascia dubbi, almeno questa è l’opinione di Antonio Cassano che poi conclude: “C’è stato un po’ di battibecco con Arrivabene e Nedved, e secondo me anche l’attaccante ha pensato che per ricostruire la squadra ci vogliano due o tre anni e non nell’immediato. Al 99,9% per me non rinnova e se ne andrà via“.

Di diverse vedute sembrava stamattina Allegri, che in conferenza stampa ha parlato di Dybala come un giocatore sereno pronto a fare la differenza adesso e nei prossimi anni. Staremo a vedere cosa succederà ufficialmente a febbraio quando Dybala e il suo entourage s’incontrerà con la dirigenza bianconera.