Calciomercato Juventus, sprint per il gioiellino: Napoli bruciato

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono il club più vicino a strappare il giovane difensore, superando la concorrenza.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera è il club più vicino che potrebbe ingaggiare il giovane difensore, rivelazione della Serie B, Gatti. Un profilo che sembra piacere molto al team mercato bianconero e che sarebbe prossimo a diventare un nuovo giocatore proprio della Vecchia Signora. Stando infatti a ‘Sky Sport’ la Juventus è riuscita a sorpassare la concorrenza agguerrita del Napoli e adesso figurerebbe in pole nell’operazione.

Juve pronta a chiudere Gatti | Superato il Napoli

Giocatore che in Serie B sta figurando come vera e propria rivelazione del campionato. Uno dei profili più interessanti proprio a livello nazionale. Una forza in più se già pensato nella difesa di Allegri. Il giovane 23enne è già garanzia. Un acquisto certificato che piace infatti anche ad altre big di Serie A, come, appunto, il club di Spalletti.

Stando a Sky Sport, la Juventus è la squadra più vicina a chiuderlo subito. Operazione che avrebbe anche il benestare dello stesso Allegri, pronto a ritagliare un posto importante ad un giocatore già collaudato sotto questo punto di vista. Una squadra sempre più azzurra vista anche la nazionalità di Gatti, italiano e rivelazione della Serie B. Ancora non è noto il prezzo ma potrebbe essere, chiaramente, un operazione in saldo. Attendiamo dunque novità in merito nelle prossime settimane.