Calciomercato Juventus, bomba di Tuttosport: “Accordo raggiunto”

Calciomercato Juventus, stando a ‘Tuttosport’, l’obiettivo in uscita è praticamente raggiunto con l’agente già verso la risoluzione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero verso la chiusura definitiva la trattativa. Si parla infatti del definitivo accordo per l’uscita del centrocampista brasiliano, Arthur. Stando a ‘Tuttosport’ infatti, l’accordo è ormai prossimo tra le parti. Il passaggio del brasiliano in Inghilterra, all’Arsenal, sembra ormai questione di dettagli. Stando infatti all’indiscrezione lanciata dal quotidiano sportivo, Federico Pastorello agente di Arthur, avrebbe praticamente trovato l’intese di massima con l’Arsenal. Gli inglesi sarebbero scesi al compromesso di accettare un prestito di 18 mesi e non più 6 come, invece, si era deciso inizialmente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Alex Sandro: affare a prezzo stracciato

Arthur verso l’Arsenal | Prestito di 18 mesi

Di conseguenza, Arthur è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. Un obiettivo in uscita che sbloccherebbe, automaticamente, un possibile grande colpo in entrata. Desta interesse lo svizzero Zakaria che è il grande obiettivo in mediana di Cherubini, profilo che, tra l’altro, sembra anche accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, game over: è saltato tutto | Cherubini in trappola

Tutto pronto per la chiusura della trattativa insomma, una questione di giorni e si deciderà il futuro del centrocampista bianconero. L’Arsenal è intenzionata più che mai ad accettare le condizioni proposte dalla dirigenza bianconera e l’agente del giocatore ha già trovato l’accordo di massima, insomma, la fumata bianca è veramente imminente. Con l’auspicio di arrivare anche ad un grande colpo in entrata.