Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Alex Sandro: affare a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, la società bianconera sembra aver scelto l’erede di Alex Sandro. L’affare si potrebbe fare a un prezzo stracciato

Non solo Vlahovic subito. Non solo gente pronta a scendere in campo in questa seconda parte di stagione per cercare di cambiare la rotta. Ma anche uno sguardo al futuro, soprattutto perché la prossima estate, e su questo non ci sono dubbi, sarà rivoluzione.

Una rivoluzione vera, fatta di scelte che potrebbero essere anche dolorose, ma che sono altrettanto necessarie per riaprire un ciclo che ha fatto sognare e godere i tifosi bianconeri per molto tempo. Adesso è arrivato il momento di farlo ricominciare, quel ciclo: ma servono giocatori giovani, che hanno fame, e che possono crescere. Solamente programmando in questo modo c’è la reale possibilità che la Juve torni a fare la Juve. Cioè vincere, in Italia, sempre. E magari tentare anche il colpaccio in Europa. Il sogno grosso.

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: ecco l’erede

Uno che dovrebbe salutare alla fine della stagione è Alex Sandro. L’esterno brasiliano ha concluso la propria esperienza a Torino. Sembra evidente anche da alcune prestazioni in questa stagione tutt’altro che positive. Una in particolare è costata la Supercoppa Italia, un errore a pochi secondi dal termine che ancora grida vendetta. Ci può stare, senza dubbio, ma il problema serio in questo momento è che gli errori sono continui e madornali, come se avesse staccata la spina.

Insomma, alla fine del campionato ci sarà un saluto e un ringraziamento. E, secondo Sky, Cherubini avrebbe già trovato il sostituto: parliamo di Andrea Cambiaso, classe 2000 del Genoa, che è alla sua prima esperienza in massima serie e che ha già collezionato 21 presenze e una rete. I rapporti tra i club sono ottimi. Il contratto è in scadenza nel 2023 e di rinnovo ancora non se ne parla. Un affare low cost.