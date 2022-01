Calciomercato Juventus, addio Ramsey: cambia la formula | Ore decisive

Ultimi giorni di calciomercato sempre più bollenti per la Juventus, sia guardando ai possibili colpi che alle probabili cessioni.

La cessione più importante in cantiere riguarda il centrocampista Aaron Ramsey, ormai da tempo ai margini della squadra di Allegri. Anche in questa stagione il calciatore ex Arsenal non è riuscito a dimostrare il suo valore. Alla fine ha giocato pochissimo e da tempo non si vede nell’elenco dei convocati della Juventus. Anche lo stesso allenatore ha annunciato che il mediano è in uscita. Per lui all’orizzonte pare esserci un ritorno in Premier League. La cessione di Ramsey consentirebbe alla società bianconera di risparmiare una somma importante legata al suo ingaggio. Ma quale sarà alla fine la sua destinazione?

Calciomercato Juventus, per Ramsey c’è l’opzione Burnley

Nei giorni scorsi si è parlato tanto del Crystal Palace come possibile destinazione del centrocampista gallese, con il tecnico Vieira che ha speso parole d’elogio e stima nei suoi riguardi. Ramsey però non avrebbe accettato la destinazione, con la speranza di accasarsi altrove. Secondo gli ultimi rumors di mercato per il mediano si sarebbe fatto avanti un altro club di Premier League.

Stiamo parlando del Burnley, che sarebbe pronto a chiudere l’accordo con la Juventus per un prestito con diritto di riscatto. Manca sempre meno al gong finale del calciomercato e le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo trasferimento.