Calciomercato Juventus, prima offerta respinta: pronto il rilancio

Tanti rumors si accavallano in queste ore riguardo un calciomercato che per la Juventus si sta infiammando proprio nella settimana conclusiva.

Se arriveranno o no rinforzi immediati per mister Allegri? Questo è difficile dirlo, ma di sicuro la dirigenza bianconera è molto impegnata per cercare di rendere sempre più la rosa della Juventus. Ora o nella prossima estate. Si cercherà di cogliere qualche opportunità che potrebbe arrivare in questo mercato, guardando sempre con attenzione anche alla lista dei futuri svincolati. Ovvero quei calciatori che sono in scadenza di contratto a giugno e che non sembrano intenzionati a rinnovare. Tra questi c’è anche Ousmane Dembelè, ormai ai ferri corti con il Barcellona tant’è che Xavi non lo ha inserito nemmeno nell’elenco dei convocati per il match del weekend. Per l’attaccante esterno si vocifera una cessione già in questa sessione di mercato, anche se il tempo inizia a stringere.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, colpaccio Vlahovic: annuncio bomba di Allegri

Calciomercato Juventus, no del Barcellona al Chelsea per Dembelè. Ma è pronto il rilancio

Come rivelato da Pedro Almeida su Twitter, il Barcellona ha detto no alla proposta di 15 milioni di euro fatta dal Chelsea per arrivare all’attaccante esterno francese. Tuttavia il club inglese non ha intenzione di mollare, e per anticipare la concorrenza – compresa quella della Juventus – sarebbe pronto ad alzare la posta.

Barcelona are not convinced by the 15M€ that Chelsea are offered by #Dembele. The offer was not accepted. ❌ #FCB Chelsea is willing to present a new offer, 18M€ plus 2M€ bonuses. Let’s see what happen. 🔵 #CFC https://t.co/VZaAkg2lho — Pedro Almeida (@pedrogva6) January 23, 2022

Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto la somma di 18 milioni di euro, più altri due di bonus, per portare subito a Londra il calciatore di Xavi. Sarà abbastanza per riuscire a convincere i blaugrana?