Calciomercato Juventus, niente sconti | Servono più di 70 milioni

Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi di voci quando ormai al gong finale manca sempre meno tempo.

Mister Allegri nelle ultime settimane ha confermato l’intenzione del club di non stravolgere la rosa. Eppure negli ultimi giorni si sono infiammati i rumors che riguardano l’arrivo di una nuova punta. Con Dusan Vlahovic che è tornato ad essere l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo. Del resto il bomber della Fiorentina sta segnando con una regolarità impressionante, e la sua giovane età potrebbe renderlo un investimento da far fruttare per tanti anni. Una colonna della squadra del presente ma anche del futuro. Certo per anticipare la concorrenza – soprattutto i club inglesi – andrà fatta una offerta davvero convincente alla Fiorentina. La missione, a quanto pare, è quella di riuscire a portarlo a Torino già in questa sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, quotazione sempre più alta per Vlahovic

A fare il punto della situazione sul futuro di Dusan Vlahovic ci ha pensato oggi il quotidiano “La Nazione”, sottolineando come il giocatore abbia manifestato alla Fiorentina l’intenzione di accasarsi alla Juventus. I viola però non hanno intenzione di fare sconti per il centravanti, per il quale la quotazione è stata fissata al di sopra dei settanta milioni di euro. Una cifra decisamente importante. Che il club torinese potrebbe cercare di abbassare – qualora volesse accelerare la trattativa e chiuderla a gennaio – inserendo una contropartita gradita alla Fiorentina. L’impressione è che non sarà facile riuscire a trovare un accordo in pochi giorni, anche se la volontà della Juve è quella di chiudere al più presto per anticipare la concorrenza.