Calciomercato Juventus, ultima settimana bollente | Cosa può succedere

Sarà il calciomercato a tenere banco anche in casa Juventus nei prossimi giorni, complice anche la sosta del campionato di serie A.

Nel prossimo weekend infatti non si giocherà, appuntamento per i bianconeri al 6 febbraio quando si dovrà affrontare il Verona. Questi giorni dunque fari puntati sul mercato per tutti, anche per una Juventus nella quale Allegri ha più volte sottolineato che non ci saranno ribaltoni. Eppure sono tanti i rumors che riguardano possibili movimenti in entrata e in uscita da parte della squadra bianconera, che ha senza dubbio bisogno di qualche innesto per migliorare la qualità della sua rosa. E soprattutto sembra aver bisogno di un nuovo bomber che la metta dentro con regolarità. Cosa può succedere in questa ultima settimana?

Calciomercato Juventus, i possibili movimenti dell’ultima settimana

La Juventus è in pressing per arrivare al bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic. Missione non semplice, perché il tempo per chiudere la trattativa è poco e il club viola chiede una somma importante per privarsi del suo calciatore, appetito da top club di mezza Europa. Potrebbe riparlarsene in vista dell’estate. Ad ogni modo sembra essere il giovane centravanti l’obiettivo primario, anche se non si escludono altre piste come quella che porta a Scamacca. A centrocampo pure potrebbe esserci qualche novità, ma solo se i bianconeri cederanno altrove Arthur, che continua a rimanere nel mirino dell’Arsenal. Difficile riuscire a trovare una alternativa al brasiliano, che alla fine potrebbe anche rimanere a Torino. Zakaria e Bruno Guimaraes paiono i calciatori candidati a essere dei possibili innesti. Chi invece andrà via è Ramsey. Per il gallese è in cantiere il ritorno in Premier League. Crystal Palace e Burnley sono sulle sue tracce. Anche Bentancur potrebbe essere però in partenza: su di lui c’è l’Aston Villa.