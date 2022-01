Calciomercato Juventus, futuro deciso | Vuole solo il bianconero

Saranno giorni incandescenti per il calciomercato di una Juventus che già a gennaio potrebbe cambiare pelle nel reparto offensivo.

Anche la partita contro il Milan ha certificato le difficoltà della squadra bianconera a trovare la via della rete. Manca un calciatore in grado di capitalizzare al meglio le azioni costruire, un bomber che la metta dentro con grande regolarità. Anche per questo motivo l’obiettivo numero uno già per gennaio è diventato Dusan Vlahovic della Fiorentina, centravanti giovane ma con medie realizzative incredibili. Riuscire ad anticipare la concorrenza e assicurarsi un talento del genere già per la seconda parte della stagione consentirebbe al tecnico di avere un’arma importante in più nella rincorsa al quarto posto. Riuscire ad agguantare la prossima Champions è fondamentale anche per motivi di bilancio.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina chiede 70 milioni per Vlahovic

Come si legge oggi sul sito della Gazzetta sembrano esserci ormai pochi dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic, che avrebbe preso la decisione di vestire la maglia della Juventus. Già in questo mese di gennaio o in estate. Il calciatore avrebbe già trovato una intesa di massima sull’ingaggio, quasi 7 milioni di euro, ed è pronto a cambiare aria. Ieri il dg della Fiorentina Joe Barone ha sottolineato come “al momento non abbiamo avuto offerte, siamo aperti a tutto e vogliamo chiarezza”. La Fiorentina attende una mossa dunque da parte del calciatore, ma sarebbe anche pronta a cederlo subito. Ha capito che Vlahovic vuole cambiare aria e cederlo già a gennaio potrebbe garantirgli un introito maggiore rispetto alla prossima estate. La richiesta è però importante: 70 milioni di euro, senza alcuna contropartita tecnica.