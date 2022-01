Calciomercato Juventus, il tesoretto può arrivare dal centrocampo

Ci saranno oppure no dei movimenti di calciomercato in casa Juventus? Ormai non serve che attendere gli ultimi giorni per scoprirlo.

Ultima settimana che si preannuncia bollente per la dirigenza bianconera, impegnata su più fronti per rendere sempre più forte la squadra di Massimiliano Allegri. Bisogna tenere però sempre in ordine anche i conti, per questo motivo è logico pensare che ci saranno nuovi arrivi solamente nel caso in cui qualche giocatore lascerà Torino nei prossimi giorni. L’obiettivo numero uno è al momento un attaccante, individuato in Dusan Vlahovic. Ma arriverà già ora o se ne riparlerà in estate?

Calciomercato Juventus, via Ramsey e forse uno tra Arthur e Bentancur

Ingaggiare Vlahovic però comporterebbe un esborso economico non da poco. Sia per l’ingaggio da garantire al centravanti della Fiorentina (si parla di 6 milioni di euro più bonus per cinque stagioni), sia per l’acquisto del cartellino. Con il club viola intenzionato a non fare sconti, la richiesta è di circa 70 milioni di euro. La Juventus però potrebbe recuperare delle risorse tramite delle cessioni a centrocampo. Ramsey continua ad essere in uscita, ma finora non ha trovato alcun accordo con i club inglesi che sono sulle sue tracce. La sua cessione farebbe risparmiare una somma importante relativa al suo ingaggio. Arthur è nel mirino dell’Arsenal che però vorrebbe il giocatore in prestito, ipotesi che i bianconeri non sembrano voler prendere in considerazione. Nei prossimi giorni i Gunners alzeranno la posta? Chi potrebbe garantire un tesoretto è Bentancur. Il mediano sudamericano piace all’Aston Villa che è pronto ad offrire 20 milioni di euro per portarlo in Premier League. Al suo posto in bianconero potrebbe arrivare Rovella, di rientro dal prestito al Genoa.