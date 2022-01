Juventus, Vlahovic è tuo: fissata la data delle visite mediche

Juventus, c’è finalmente anche una data per le visite mediche di rito per il nuovo attaccante bianconero in arrivo dalla Fiorentina.

Juventus, Vlahovic è finalmente tuo e questa notizia non può che consolare i tanti tifosi così come Allegri che finalmente avrà un bomber d’area che in questo momento mancava proprio ai bianconeri. Un goleador che finalmente arriva e potrebbe già farlo in settimana, infatti, stando a ‘Sportitalia’ le visite mediche per il bomber serbo della Fiorentina saranno entro mercoledì o giovedì al massimo. Un colpo da 10 e lode alla fine del mercato.

Vlahovic visite mediche in settimana

Allegri avrà il suo bomber per il weekend. Un colpo perfetto che stravolge offensivamente i bianconeri. Il nuovo attacco bianconero sta per ultimarsi e lo farà già entro questa settimana. I tanti tifosi aspettano impazientemente l’annuncio del club, con tanto di comunicato social dell’avvenuta trattativa. Vlahovic non è solo uno dei più forti attaccanti in Serie A ma è anche uno dei prospetti più importanti del calcio europeo. Non è un caso che lo volessero in tanti ma alla fine le volontà del giocatore sono state fondamentali.

Vlahovic vuole solo la Juventus e l’ha sempre detto. A giorni, dunque, l’ufficialità della trattativa con tanto di visite mediche di rito. Allegri è pronto ad avere quei gol che mancavano fino adesso, la doppia cifra necessaria post Cristiano Ronaldo. Dusan Vlahovic si appresta a rivoluzionare l’attacco.