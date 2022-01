Calciomercato Juventus, jolly in mediana | Ma c’è distanza sulla formula

Ultimi giorni di calciomercato davvero bollenti in casa Juventus con i bianconeri a caccia di rinforzi per puntare sempre più in alto.

La priorità della Juve in questa fase è quella di puntellare l’attacco con un colpo da novanta, vale a dire Dusan Vlahovic. I bianconeri stanno cercando di chiudere l’accordo con la Fiorentina per ingaggiare uno dei bomber giovani più forti in circolazione. Eppure da qui al gong finale dei trasferimenti potrebbe esserci spazio anche per altri volti nuovi nella rosa di Allegri. Ma tutto dipenderà dai movimenti in uscita che ci saranno, specie a centrocampo dove alcuni elementi della squadra – non solo Ramsey – potrebbero cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Nandez se parte qualcuno a centrocampo

Come ha sottolineato la Gazzetta dello Sport, c’è un nome importante che la Juventus starebbe seguendo nel caso in cui dovrà cercare un rinforzo a centrocampo. Il futuro di Arthur e Bentancur è infatti ancora tutto da scrivere. Per il primo continua il pressing dell’Arsenal, per l’uruguaiano invece si sarebbe fatto avanti l’Aston Villa con una offerta di 20 milioni di euro. In caso di partenza di uno dei due i bianconeri cercheranno di stringere per Nandez del Cagliari, giocatore che può ricoprire più ruoli. Come spiega il sito della rosea c’è però distanza sulla formula della cessione. I sardi vorrebbero 2 milioni per il prestito con un riscatto attorno ai 15 milioni, i bianconeri invece per adesso punterebbero solo al prestito del calciatore.