Calciomercato Juventus, è braccio di ferro per il colpo a zero

Guardare al presente ma anche al futuro. La strategia di calciomercato della Juventus sembra essere ormai abbastanza chiara.

Rinforzi in arrivo per la squadra di Allegri già in questa sessione di gennaio, con Dusan Vlahovic destinato ad essere il grande colpo dei bianconeri per l’attacco. Non sono da escludere altri ritocchi, molto dipenderà dalle uscite che ci saranno nei prossimi giorni. Ma in vista della prossima stagione, per lottare nuovamente per il titolo, c’è bisogno di rinforzi in tutti i reparti. La rosa va rinnovata e allo stesso tempo ringiovanita per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Cosa potrà accadere nei prossimi mesi?

Calciomercato Juventus, Sule può arrivare a parametro zero ma…

Una delle missioni importanti del club torinese per il futuro sarà anche quella di cercare dei rinforzi in difesa, dove bisogna trovare gli eredi di Bonucci e Chiellini, non più giovanissimi. Si guarda alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori il cui contratto è in scadenza a giugno. Come Romagnoli del Milan, ad esempio. Ma potrebbe esserci anche un’altra pista percorribile. Come sottolinea la Bild in Germania ci sarebbe anche la Juventus tra i club interessati al granitico difensore del Bayern Monaco Niklas Sule. Il centrale classe 1995 non rinnoverà con i bavaresi. E dunque potrebbe essere un grande colpo a parametro zero. Ci sarebbe però da superare soprattutto la concorrenza del Barcellona, anch’esso fortemente interessato alle sue prestazioni.