Calciomercato Juventus, accordo totale: la fumata bianca arriva così

Calciomercato Juventus, bianconeri verso l’accordo totale con il centrocampista della Serie A, fumata bianca in arrivo.

Calciomercato Juventus, stando all’Unione Sarda, la dirigenza bianconera e quella del Cagliari avrebbero trovato l’accordo definitivo per Nandez. Per il centrocampista uruguaiano si tratterà di un prestito da 2 milioni con diritto di riscatto fissato 15, che può diventare obbligo, con aggiunta di bonus, solo in caso di qualificazione in Champions, quindi con il raggiungimento minimo del quarto posto.

Nandez accordo totale | 2 milioni per 4 anni

Come scrive ‘L’unione Sarda’ al giocatore andranno 2 milioni di stipendio annui per 4 anni. La Juve deve prima cedere un centrocampista, in questo senso si pensa sempre l’addio di Aaron Ramsey, ormai sempre più vicino al passaggio definitivo in Premier League.

Secondo infatti le ultime indiscrezioni anche altri due centrocampisti bianconeri potrebbe salutare, Bentancur piace all’Aston Villa mentre, invece, Arthur continua ad essere corteggiato dall’Arsenal. In caso di addio di uno dei tre centrocampisti in uscita la Juventus farà lo sprint decisivo per Nandez.