Calciomercato Juventus, regista da sogno per Allegri: doppia opzione

Calciomercato Juventus, una doppia opzione top class. Allegri ha già indicato i due, possibili, grandi nomi in mediana.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri avrebbe ben due alternative top class a centrocampo. Non è un mistero che il ruolo più da rivoluzionare sia proprio la mediana, la mancanza di un vero regista si sente troppo e dopo l’addio di Pjanic non è stata, ancora, colmata quella lacuna. Pertanto già consolidati fuoriclasse del settore sono stati identificati come rinforzo necessario. Stiamo parlando di due volti già noti nell’ambiente bianconero, il primo, è Jorginho del Chelsea: anche il regista della nazionale italiana con cui Mancini ha vinto l’europeo. L’altro è l’olandese del Barcellona, De Jong.

Due registi top classe per la Juventus | Allegri gongola

Jorginho una vecchia fiamma del calcio italiano, con il Napoli di Sarri fu uno dei giocatori più quotati del nostro campionato tanto ad avere attratto il Chelsea campione d’Europa, con cui, appunto, il giocatore è riuscito ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie. Un approccio diretto con il suo entourage c’è già stato e non si esclude il ritorno in Serie A.

Per De Jong, invece, si tratta di un caso diverso. L’ex Ajax, prodigio della cantera olandese insieme a De Ligt, è stato un acquisto da 75 milioni. Adesso il suo “sacrificio” in casa blaugrana appare necessario anche perché il bilancio lo impone. Il giocatore è ancora molto giovane ma già una grande certezza.