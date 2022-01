Calciomercato Juventus, Allegri lo ha bocciato | La situazione

Ultimi giorni di calciomercato che potrebbero riservare ancora sorprese in casa Juventus, con possibili acquisti ma anche possibili cessioni.

Attenzione a quello che potrebbe succedere in questi giorni. I bianconeri stanno per mettere le mani su Vlahovic, poi cercheranno di arrivare a febbraio al rinnovo di Dybala e nel frattempo potrebbero veder partire Morata (con il Barcellona interessato). C’è da capire il futuro di Kaio Jorge, se rimarrà ancora a Torino o sarà prestato. E c’è anche da capire il futuro di Kulusevski. Dopo l’infortunio di Chiesa il giocatore sembrava destinato a rimanere in bianconero, ma ora lo scenario potrebbe cambiare ancora.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, colpaccio Vlahovic: annuncio bomba di Allegri

Calciomercato Juventus, Kulusevski in uscita: può partire anche in prestito

Come ha sottolineato anche il giornalista Nicolò Schira su Twitter, le ultime apparizioni del calciatore svedese non hanno convinto Allegri. Che del resto anche dopo la partenza di Chiesa non gli ha affidato una maglia da titolare con regolarità. Una bocciatura che di fatto rappresenta il via libera per la partenza dello svedese. In questi ultimi giorni di calciomercato dunque non è da escludere che possa partire.

La possibile partenza di Dejan #Kulusevski dalla #Juventus negli ultimi giorni di mercato è legata alla bocciatura di Max #Allegri, che ha dato il via libera all’uscita dello svedese. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 27, 2022

Per lui si era parlato di una possibile offerta dell’Everton, rispedita al mittente, e anche di un interessamento da parte del Milan. Si ipotizza anche che la Juventus possa prendere in considerazione l’opzione di cederlo in prestito. Ma il tempo stringe, ormai mancano pochi giorni al gong finale dei trasferimenti invernali.