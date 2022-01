Calciomercato Juventus, pazza idea: il ritorno del numero 7

Calciomercato Juventus, l’idea è quella di far tornare un numero davvero importante nella storia recente dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, la società bianconera avrebbe già preso in carico l’eventualità di poter dare il numero 7 a Vlahovic. Un numero che nella storia recente della Vecchia Signora è appartenuto al mister 101 gol detto anche comunemente Cristiano Ronaldo. Idea affascinate che solletica la fantasia dei tanti tifosi pronto ad abbracciare il loro nuovo beniamino. Manca poco all’annuncio e i tifosi non restano più nella pelle.

Vlahovic potrebbe vestire la maglia numero 7

Dusan Vlahovic potrebbe dunque vestire una maglia importante oltre che è un numero fondamentale. Prima di Cristiano il numero 7 apparteneva a Cuadrado, insomma, un numero che è anche una sorta di certezza. L’attaccante serbo arriva in un momento dove avrà puntata tutta l’attenzione. La Juventus con il suo acquisto ha voluto rivoluzionare completamente l’attacco e andando incontro ad un colpo sicuro ed eccezionale in fase realizzativa.

L’idea di dare la maglia numero 7 a Vlahovic è quindi sempre più concreta e chissà se non possa essere anche una manovra importante per quanto concerne il merchandising. Sicuramente il numero in passato fu un successo in tutti i sensi, ora, i tifosi si augurano ritorni allo stesso livello se non migliore. Solo il tempo ci dirà tutto. Annuncio che è previsto entro sabato, manca poco.