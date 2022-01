Calciomercato Juventus, scelto l’erede di De Ligt | Colpaccio in Serie A

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano l’alternativa di lusso in caso di addio di De Ligt, un nome dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, desta non poca preoccupazione la situazione riguardante De Ligt. Il futuro del classe 1999 olandese potrebbe non essere più in bianconero. Come sappiamo il giocatore è cercato da mezza Europa, essendo, ad oggi, uno dei più forti nel suo ruolo e soprattutto della sua età. Nonostante sembri già un veterano della difesa, il difensore è un classe ’99. Il suo futuro, come scrive la ‘Gazzetta Dello Sport’, potrebbe essere all’estero: i big club di Premier e il Barcellona continuano a fare pressing e potrebbe anche soddisfare economicamente i bianconeri che chiederebbero, di certo, non una cifra in saldo per l’olandese. In caso di addio, la Juventus valuterebbe un’alternativa di lusso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pazza idea: il ritorno del numero 7

Koulibaly al posto di De Ligt? La Juventus ci pensa

I bianconeri valuterebbero l’ormai trentenne centrale del Napoli. Giocatore reputato tra i più forti nel suo ruolo in Serie A. Un vero veterano del settore che la Juve spera di convincere in caso di addio dell’olandese. La dirigenza bianconera valuta attentamente l’alternativa, sperando che il giocatore venga convinto dall’idea di sposare un nuovo progetto vincente. Il centrale del Napoli è una vera propria garanzia tanto che è stato per diverso tempo oggetto di desideri sia del Manchester City di Pep Guardiola che del Psg.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri lo ha bocciato | La situazione

Un colpo certificato in sostanza che verrebbe valutato solo in caso di partenza del classe ’99 olandese.