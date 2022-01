Calciomercato Juventus, rebus Dybala | Pronta un’offerta monstre

Uno degli snodi più importanti del calciomercato della Juventus sarà a febbraio, quando il club discuterà i rinnovi contrattuali di diversi giocatori.

Il futuro di Bernardeschi, Cuadrado, ma soprattutto quello di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Il club ha deciso di attendere la conclusione del calciomercato invernale prima di focalizzarsi sui rinnovi dei contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. Se quello di Dybala sembrava scontato fino alla fine dello scorso anno, adesso c’è da capire se il numero dieci accetterà l’offerta che la Juve gli proporrà. Viceversa sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Calciomercato Juventus, c’è anche il City in corsa per la “Joya”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle mosse di calciomercato della Juventus evidenziando come aumentino giorno dopo giorno i club che seguono con interesse l’evolversi della questione rinnovo di Dybala. Del resto un giocatore simile, per di più a parametro zero, fa gola a tutti i top club.

Non solo all’Inter di Marotta, dunque, ma anche a Pep Guardiola che potrebbe puntare sull’argentino per rinforzare il reparto offensivo del suo Manchester City. Squadra sempre a caccia di campioni, che potrebbe fare un’offerta monstre al calciatore argentino per convincerlo. Dybala è comunque finito anche nel mirino del Liverpool. Il mese di febbraio è ormai alle porte, per capire quale sarà il futuro di Dybala – se accetterà o meno il rinnovo che gli sarà proposto – non manca molto. I tifosi sperano ovviamente che possa legarsi ancora alla Juve, più volte hanno fatto sentire il loro calore al calciatore anche negli ultimi tempi.