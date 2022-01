Calciomercato Juventus, blitz del presidente | Allegri dice “no”

Calciomercato Juventus, Allegri decisivo nell’operazione. Nonostante il blitz finale la risposta continua ad essere la stessa.

Calciomercato Juventus, Allegri non demorde e nonostante l’acquisto di Dusan Vlahovic che sarà ufficialmente il partner d’attacco di Paulo Dybala, il mister non vuole, comunque, privarsi di un altro attaccante in rosa. Stiamo parlando, ovviamente di Alvaro Morata.

Nonostante il bliz di Laporta che vorrebbe a tutti i costi Alvaro Morata fin da subito al Barcellona, Allegri è deciso ed ha detto di no. In questo momento così cruciale per la stagione c’è bisogno del supporto di un altro attaccante fidato e dalla grande esperienza internazionale, ed è quello che, in fondo, può essere visto in Alvaro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “guerra di primavera con l’Inter” | “Scippo” all’altra big

Allegri decisivo | No al trasferimento a gennaio

Allegri ha quindi messo il veto. Come scrivono i colleghi spagnoli di ‘El chiringuito’ la volontà del mister è cruciale in questo senso. Nonostante un ultimo importante blitz da parte dei blaugrana, Morata almeno fino a giugno non si muoverà dalla Juventus. Allegri ha fiducia nel bomber e nel suo numero 9 e vuole portare a termine la stagione con almeno quattro attaccanti dato che, probabilmente, Kaio Jorge potrebbe andare in prestito alla Salernitana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “colpaccio” last minute | Ritorno di fiamma improvviso

Un definitivo no al suo addio che conferma la volontà del mister di continuare, ancora, con Alvaro almeno fino a giugno dove verrà poi scelto, definitivamente, il suo futuro. Un grande attacco per una grande Juventus che adesso farà di tutto per raggiungere il massimo traguardo.