Calciomercato Juventus, Cherubini scatenato | Scelto il dopo Morata

Calciomercato Juventus, Cherubini è scatenato: il direttore sportivo bianconero ha scelto il dopo Morata: le ultime che arrivano dall’Inghilterra

Non si ferma la Juventus. Non ha nessuna intenzione di fermarsi. E secondo alcune notizie che arrivano dall’Inghilterra il direttore sportivo bianconero, Cherubini, avrebbe scelto il sostituto di Morata. Ovviamente tutto è legato alla possibile partenza dell’attaccante spagnolo verso il Barcellona.

Non solo Vlahovic, ma un altro attaccante sarebbe pronto a vestirsi di bianconero per i prossimi sei mesi qualora lo spagnolo andasse via. Il nome è quello di Pierre Aubameyang, classe 1989, centravanti dell’Arsenal e della Nazionale del Gabon. Ha rotto con Arteta che lo ha messo fuori rosa ed è alla ricerca di una squadra che lo potrebbe far giocare. Il Guardian è sicuro che Cherubini sia pronto a un assalto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio immediato: 33 milioni | C’è un solo ostacolo

LEGGI ANCHE: Juventus, visite Vlahovic: bufera Asl | Come hanno agito i bianconeri

Calciomercato Juventus, la formula per Aubameyang

L’attaccante potrebbe arrivare in prestito secco per sei mesi. Senza un obbligo di riscatto messo tra le opzioni. Un affare che potrebbe piacere alla Juventus che, ricordiamo, è in continuo aggiornamento con i Gunners per Arthur, che ancora non è sicuro della permanenza a Torino.

Una vera e propria rivoluzione dentro la Juve. Che ha iniziato male la stagione, che adesso si trova al quinto posto in classifica, fuori dalla Champions League, e che ha deciso senza dubbio di non rischiare come successo la passata stagione quando solamente il pareggio del Verona sul campo del Napoli ha permesso ai piemontesi di entrare nella massima competizione europea. Non si può rischiare una cosa del genere. E allora ecco che Agnelli ha dato il via libera per queste operazioni che stanno cambiando il volto dei bianconeri.