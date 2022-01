Calciomercato Juventus, decisione in extremis sulla sua partenza

Possibili cessioni ma anche acquisti potrebbero esserci in extremis per il calciomercato della Juventus. Ecco cosa sta accadendo.

In attacco è arrivato un nuovo giocatore, Dusan Vlahovic. Il bomber, arrivato dalla Fiorentina, è pronto a prendersi una maglia da titolare e dunque adesso il reparto offensivo potrebbe subire dei cambiamenti. In bilico c’è il futuro di Alvaro Morata, ma non solo. Perché altri movimenti potrebbero esserci.

Il centravanti spagnolo è sempre nel mirino del Barcellona, ma il tempo stringe e alla fine le possibilità che resti alla Juventus sono tante. Chi potrebbe invece lasciare Torino è Kulusevski, finito nel mirino del Tottenham. Rimane invece da capire quale sarà il futuro di Kaio Jorge. Il calciatore brasiliano vorrebbe senz’altro giocare con maggiore regolarità, ma in bianconero di spazio rischia di trovarne poco.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, Vlahovic è ufficiale: le cifre

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, rotti gli indugi: affare da 31 milioni di euro

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge alla fine potrebbe restare: ecco perché

Ci sono tanti club che nel corso degli ultimi giorni hanno manifestato interesse nei confronti del giocatore brasiliano. Cagliari, Bologna e soprattutto la Salernitana avrebbero chiesto informazioni sulla possibilità di un prestito di Kaio Jorge. E all’estero c’è il Granada pronto ad accoglierlo. A quanto pare la Juventus prenderà una decisizione in extremis, ma alla fine non è da escludere che il brasiliano possa rimanere. Anche se Morata non andrà via, sulla lista dei possibili partenti c’è pur sempre Kulusevski. Se lo svedese andrà al Tottenham in queste ultime ore di calciomercato, allora difficilmente Allegri si priverà di un’altra sua pedina nel reparto offensivo.