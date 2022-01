Calciomercato Juventus, il futuro di Arthur e Ramsey | La situazione

Manca davvero poco al gong finale del calciomercato della Juventus con i bianconeri che sono ancora impegnati in diverse trattative.

Non ci sono dubbi sul fatto che la formazione bianconera è stata l’indiscussa protagonista dei trasferimenti invernali. Sono stati messi a segno dei colpi che ridisegnano la squadra di Allegri e la rendono senz’altro più competitiva sia in Italia che in Europa.

Vlahovic è il colpo dell’anno, altri innesti sono in arrivo nella linea mediana. Il reparto che è destinato a subire i maggiori cambiamenti, viste le cessioni che si sono concretizzate nelle ultime ore. Ancora qualcosa potrebbe succedere nelle ultime ore. Facciamo il punto della situazione.

Calciomercato Juventus, Arthur rimane. E potrebbe farlo anche Ramsey

Le grandi manovre del centrocampo non riguardano però Arthur, che pure nelle ultime settimane è stato vicino alla cessione. L’Arsenal ha dimostrato interesse per il brasiliano, ma non ha mai affondato il colpo. E anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha posto il suo veto sulla cessione del centrocampista ex Barcellona. Che del resto è stato utilizzato abbastanza frequentemente nel corso degli ultimi due mesi.

Segnale inequivocabile del fatto che Allegri stima le sue qualità. Alla fine potrebbe rimanere anche Aaron Ramsey, anche se non si esclude qualche mossa in extremis da parte dei club di Premier League interessati alle sue prestazioni. Se non arriverà la sua partenza, salvo colpi di scena l’ex Arsenal sembra destinato a rimanere ai margini della squadra fino alla fine della stagione.